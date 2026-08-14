استاندار مازندران در بازدید از روستای کم‌برخوردار کلیا در شهرستان بهشهر، برای تأمین آب پایدار، آسفالت راه، رفع رانش رودخانه و تأمین مسکن خانواده‌های محروم دستور داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران در بازدید از روستای کم‌برخوردار کلیا از توابع بخش یانه‌سر شهرستان بهشهر، برای تأمین آب پایدار، آسفالت راه، رفع رانش رودخانه و تأمین مسکن خانواده‌های محروم دستور داد.

مهدی یونسی رستمی در جریان حضور در روستای کلیا و بیست‌ویکمین یادواره شهدای این روستا، از نزدیک در جریان مسائل و مطالبات اهالی قرار گرفت و دستگاه‌های اجرایی را مأمور کرد برای رفع مشکلات موجود، اقدامات عملی و فوری انجام دهند.

وی درباره مشکل آب روستا گفت: تأمین و پایدارسازی آب و تکمیل طرح آبرسانی باید در دستور کار قرار گیرد.

استاندار مازندران افزود: با توجه به قرار گرفتن چشمه در پایین‌دست روستا و استفاده چند روستا به صورت تجمیعی از این منبع، باید زیرساخت‌های لازم برای تأمین آب پایدار تکمیل شود.

یونسی رستمی همچنین بر ساماندهی و اتصال انشعابات آب و نصب تجهیزات کنترلی برای مدیریت و کنترل مصرف تأکید کرد.

وی درباره وضعیت راه روستا نیز گفت: عملیات راه‌سازی و اجرای بیس مسیر آغاز شده و از هفته آینده عملیات آسفالت راه روستا وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

استاندار مازندران افزود: بهبود راه دسترسی کلیا علاوه بر تسهیل تردد مردم، در ارتباط این منطقه با شهرستان و دسترسی کشاورزان به مسیر‌های مواصلاتی و بازار‌های مصرف مؤثر است.

یونسی رستمی همچنین برای رفع مشکل رانش زمین و رودخانه در محدوده روستا دستور بررسی و اجرای اقدامات لازم را صادر کرد.

وی گفت: برای جلوگیری از تداوم رانش و آسیب به مسیر، احداث دیواره حفاظتی و تثبیت بستر و حاشیه رودخانه باید با جدیت پیگیری شود.

استاندار مازندران با تأکید بر حمایت از خانواده‌های مستمند و کم‌برخوردار افزود: برای چند خانواده نیازمند روستا، در قالب طرح نهضت ملی مسکن، واحد مسکونی تأمین خواهد شد.

وی همچنین از اختصاص ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض برای حمایت از این خانواده‌ها خبر داد.

یونسی رستمی در ادامه با اشاره به اهمیت محور گلوگاه ـ دامغان برای مردم منطقه گفت: عملیات تسطیح، مرمت و تکمیل این مسیر باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: محور گلوگاه ـ دامغان برای روستا‌های این منطقه اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند ارتباط آنان با شهرستان را تقویت و دسترسی کشاورزان به مسیر‌های مواصلاتی و بازار‌های مصرف را تسهیل کند.

استاندار مازندران گفت: این محور نقش مهمی در توسعه و رونق اقتصادی منطقه دارد و باید موانع اجرای آن برطرف و روند تکمیل پروژه تسریع شود.