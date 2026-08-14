به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی مازندران از تمدید دوماهه مهلت معرفی مشمولان غیرغایب خبر داد و گفت: مهلت معرفی این مشمولان تا پایان آبان ۱۴۰۵ تمدید شده است.

سرهنگ محمدرضا کریم‌پور افزود: با توجه به تأخیر در برگزاری کنکور سراسری و آزمون کارشناسی ارشد و در پی آن تأخیر در اعلام نتایج نهایی پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها، سازمان وظیفه عمومی فراجا برای رفع نگرانی مشمولان و خانواده‌های آنان، مهلت معرفی مشمولان غیرغایب را دو ماه تمدید کرده است.

وی گفت: مهلت معرفی مشمولان غیرغایب فارغ‌التحصیل خرداد و شهریور سال ۱۴۰۴ در مقاطع کارشناسی و پایین‌تر که تا پایان شهریور ۱۴۰۵ برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود فرصت داشتند، تا پایان آبان‌ماه سال جاری تمدید شده است.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی مازندران افزود: مشمولان غیرغایب دارای برگ آماده به خدمت با تاریخ‌های اعزام شهریور، مهر و آبان امسال که منتظر نتایج آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ هستند، می‌توانند با ارائه برگ ثبت‌نام در کنکور سراسری یا آزمون کارشناسی ارشد، تا اول آذرماه از تمدید مهلت معرفی بهره‌مند شوند.

کریم‌پور گفت: این دسته از مشمولان در صورت قبولی در دانشگاه و احراز شرایط ادامه تحصیل می‌توانند از معافیت تحصیلی دانشجویی استفاده کنند و برای ثبت معافیت تحصیلی از طریق سامانه سخا به نشانی www.sakha.police.ir اقدام کنند.

وی افزود: مشمولانی که در دانشگاه پذیرفته نشوند یا تمایلی به ادامه تحصیل نداشته باشند، باید حداکثر تا پایان آبان ۱۴۰۵ برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند.

مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان وظیفه عمومی به نشانی www.vazifeh.police.ir مراجعه کنند و آخرین اخبار مربوط به خدمت وظیفه عمومی را از کانال سازمان در پیام‌رسان‌های داخلی نیز پیگیری کنند.