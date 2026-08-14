اجتماع شبانه پرشور و حماسی مردم گلستان با محور خونخواهی رهبر شهید ،پیروی از ولایت و اتحاد و انسجام ملی در سایه ولایت امام رضا (ع) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، اجتماع شبانه پرشور و حماسی مردم گلستان با محور پیروی از رهبری و اتحاد و انسجام ملی در سایه ولایت امام رضا (ع) برگزار شد.

مردم ولایتمدار در اجتماع دیشب میدان وحدت گرگان شعار مرگ بر آمریکا ،مرگ بر اسرائیل ،و مرگ بر وطن فروش خائن سر دادند و بر انتقام خون رهبر شهید و اطاعت محض از رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند.