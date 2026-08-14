به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی حیاتی، بازیکن تیم ملی بدمینتون ایران، با کسب دو پیروزی پیاپی در رقابت‌های بین‌المللی غنا ۲۰۲۶ جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی این مسابقات را به دست آورد.

حیاتی در نخستین دیدار خود موفق شد مقابل نماینده کشور میزبان، غنا، به پیروزی برسد و در دومین دیدار نیز با عبور از حریف نیجریه‌ای، راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد.

این رقابت‌ها از ۲۱ تا ۲۵ مرداد در غنا برگزار می‌شود.

حضور علی حیاتی در جمع هشت بازیکن برتر این رقابت‌ها، گامی مهم در مسیر کسب تجربه و ارتقای جایگاه بدمینتون ایران در مسابقات بین‌المللی به شمار می‌رود.