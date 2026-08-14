یک فوق تخصص روماتولوژی، نسبت به فریب خوردن بیماران توسط افراد فاقد صلاحیت و استفاده از «دارو‌های دست‌ساز» که در فضای مجازی تبلیغ می‌شود، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ اعظم امینی فوق تخصص روماتولوژی گفت: افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن نباید بدون اطلاع پزشک مربوطه، دارو‌های خود را قطع کنند.

وی افزود: بیماری‌هایی مانند دیابت، فشارخون بالا، برخی بیماری‌های قلبی، کلیوی و تیروئیدی وجود دارد که افراد مبتلا لازم است تا آخر عمر برای کنترل بیماری و جلوگیری از عوارض مربوط به آن تحت درمان، پیگیری و مراقبت‌های لازم قرار گیرند و نباید بدون اطلاع پزشک، دارو‌ها را قطع کنند.

امینی با اشاره به ماهیت طولانی‌مدت برخی بیماری‌ها از جمله بیماری‌های خودایمنی و بدخیمی‌ها تصریح کرد: این بیماران در زمان‌های عود و فعال بودن بیماری لازم است به‌طور جدی پیگیری شده و تحت مراقبت و دارودرمانی قرار گیرند؛ همچنین باید از نظر میزان مصرف دارو، انجام آزمایشات لازم برای پیگیری روند بیماری یا عوارض دارو، تغییر دارو در شرایط خاص و پیشگیری از مصرف بی‌رویه دارو به‌طور دقیق پایش شوند.

این فوق‌تخصص روماتولوژی بیان داشت: گاهی به دلیل طولانی شدن روند درمان و دوره بیماری که در بعضی موارد امری اجتناب‌ناپذیر است، بیماران خسته شده و ناخواسته وارد مسیر‌های انحرافی می‌شوند؛ در این میان، عده‌ای فریب افرادی را می‌خورند که صلاحیت مداخله در امور پزشکی را ندارند، دارو‌های خود را قطع کرده و از ترکیبات دست‌ساز با بسته‌بندی‌های پرزرق‌وبرق موجود در فضای مجازی که به نام «صد درصد گیاهی» و برای القای تصور کاذب بی‌ضرر بودن تبلیغ می‌شوند، استفاده می‌کنند؛ اقدامی که علاوه بر عود شدید بیماری ناشی از قطع داروی اصلی، عوارض شدیدی را نیز بر اثر مصرف داروی تقلبی ایجاد می‌کند.

وی اضافه کرد: بار‌ها مسمومیت‌های کبدی، کلیوی، خونی، پوستی و استخوانی ناشی از این اقدامات دیده شده که این موارد، کار پزشک اصلی را در ادامه مراقبت از بیمار بسیار سنگین و پیچیده می‌کند.

امینی با اشاره به بیماری‌های خودمحدودشونده، گفت: بعضی بیماری‌ها خاصیت خودمحدودشونده داشته و دوره کوتاهی دارند و حتی بدون دارو نیز بهبود می‌یابند، مانند اغلب سرماخوردگی‌هایی که در فصول خاص سال شایع می‌شوند؛ متأسفانه در این موارد نیز شاهد مصرف بی‌رویه سرم، تزریقات و آنتی‌بیوتیک هستیم، غافل از اینکه با کمی صبر و مصرف دارو‌های مسکن، اکثر این موارد بهبود می‌یابند و نیازی به درمان‌های پیچیده و مراجعات مکرر نیست.

وی با طرح این پرسش که «چطور می‌شود یک نفر که هیچ سواد دانشگاهی ندارد، فقط با چرب‌زبانی، پوشیدن روپوش سفید و انداختن گوشی پزشکی دور گردن و جذب مخاطب فراوان در فضای مجازی ادعا کند که همزمان دیابت، فشارخون، روماتیسم، بیماری کبدی، کلیوی، پروستات و پوستی را با داروی دست‌ساز خود به‌طور قطعی درمان می‌کند»، تاکید کرد: اگر چنین چیزی امکان‌پذیر بود، وجود دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و شرکت‌های دارویی چه لزومی داشت و چرا دولت‌ها برای این موارد هزینه می‌کنند؛ در حالی که در فضای حقیقی، برای هرکدام از این دسته بیماری‌ها یک تخصص و فوق‌تخصص جداگانه وجود دارد.

امینی در پایان تاکید کرد: پیگیری بیماری باید توسط فرد مجاز در امور پزشکی و در فضای حقیقی صورت گیرد و برای جان خود و عزیزانمان ارزش قائل شویم