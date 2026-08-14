معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خوزستان از جان باختن ۲ نفر بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ با یک دستگاه تریلی در محور آبادان–اهواز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان حسن منصوری، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خوزستان، گفت: شامگاه پنجشنبه ۲۲ مرداد، در پی برخورد یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ با تریلی در محور آبادان–اهواز، ۲ نفر جان خود را از دست دادند.

وی افزود: امدادگران جمعیت هلال احمر پس از حضور در محل حادثه، پیکر جان‌باختگان را از داخل خودرو خارج کردند و عملیات ایمن‌سازی محل تصادف نیز انجام شد.

علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی است.