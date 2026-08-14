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نساجی مازندران در نخستین هفته لیگ برتر فوتبال، امروز جمعه از ساعت ۲۰:۱۵ در سیرجان به مصاف گلگهر میرود؛ این دیدار با قضاوت پیام حیدری برگزار خواهد شد.
تیم نساجی مازندران که دو فصل قبل به لیگ یک سقوط کرده بود با درایت مالک و مسئولان این تیم، فصل گذشته با قهرمانی در مسابقات لیگ دسته یک، دوباره به سطح یک فوتبال کشور بازگشت.
تماشاگران و علاقمندان پرشور تیم نساجی در سراسر استان و همچنین از سراسر کشور امیدوارند این تیم امسال بتواند از نام نساجی و استان مازندران در رشته فوتبال دفاع کند.
نساجی امسال قرار است با هدایت مجتبی حسینی در راس کادر فنی و جذب بازیکنان زیاد بتواند خودی نشان دهد و رتبه درخور توجه در جدول کسب کند.
شاگردان سیدمهدی رحمتی در تیم گل گهر در حالی روز جمعه نخستین دیدار خود در فصل جدید را برگزار میکنند که بر اساس مصوبه شورای تأمین استان کرمان، این مسابقه با حضور هواداران برگزار خواهد شد و تماشاگران میتوانند از نزدیک این دیدار را تماشا کنند.