رئیس اورژانس استان یزد، از ۶ مصدوم به دنبال آتش سوزی یک منزل مسکونی در یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس اورژانس استان یزد گفت: شب گذشته پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، بر اثر آتش سوزی در یک منزل مسکونی در بلوار طالقانی یزد، چهار نفر مصدوم شدند که توسط کد‌های امدادی اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهدای محراب منتقل گردیدند.

سهیلی افزود: همچنین دو نفر از آتش نشانان در جریان عملیات امدادرسانی دچار سقوط از ارتفاع و مسمومیت تنفسی شدند که توسط اورژانس ۱۱۵ به به بیمارستان شهید رهنمون انتقال یافتند.

گفتنی است علت آتش‌سوزی این منزل مسکونی، انفجار خودرو اعلام شده که دلیل این انفجار در دست بررسی است.