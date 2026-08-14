پخش زنده
امروز: -
۲۰ تن کالای اساسی امسال با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمتها در شهرستان چهاربرج توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، فرماندار چهاربرج در پنجمین جلسه تنظیم بازار این شهرستان با تأکید بر اهمیت حفظ آرامش بازار و تأمین پایدار سفره اقشار مختلف مردم، دستورات ویژهای را در خصوص تشدید بازرسیها صادر کرد.
صمدی با اشاره به لزوم نظارت مستمر بر اصناف، خواستار کنترل دقیق قیمتها شد و تصریح کرد: بازرسی از نانواییها و واحدهای صنفی باید با جدیت بیشتری دنبال شود و دستگاههای متولی موظفاند با هرگونه گرانفروشی، احتکار و عرضه کالا خارج از شبکه، قاطعانه و بدون اغماض برخورد کنند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چهاربرج هم در این نشست اظهار داشت، از ابتدای امسال تاکنون، ۸ تن برنج هندی، ۶ تن مرغ منجمد، ۳ تن روغن و ۳ تن شکر در این شهرستان با هدف تنظیم بازار و حمایت از مصرفکنندگان توزیع شده است.