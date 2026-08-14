دستگیری شکارچی پرندگان زینتی در خرمآباد
فرمانده انتظامی خرمآباد از دستگیری شکارچی پرندگان زینتی و کمیاب در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ سرهنگ هادی کیانمهر گفت: مأموران انتظامی شهرستان خرمآباد با اشراف اطلاعاتی و رصد دقیق فعالیتهای غیرقانونی، یک متهم که در حوزه ی شکار و زندهگیری پرندگان فعالیت داشت، شناسایی کردند.
وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان خرم آباد با هماهنگی قضایی ، متهم را هنگام شکار به همراه ۱۰ قطعه پرنده زینتی و کمیاب از نوع سهره طلایی دستگیر و متهم هم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قانونی معرفی شد.
فرمانده انتظامی خرمآباد بیان کرد: پرندگان کشفشده برای رهاسازی در طبیعت به اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان تحویل داده شدند.
سرهنگ کیانمهر با تأکید بر برخورد قانونی پلیس با قاچاق و خرید و فروش غیرمجاز گونههای جانوری، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه اقدام غیرقانونی در این زمینه، مراتب را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.