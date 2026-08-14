اعزام آمبولانس از دستجرده و شهباز؛
آتشسوزی خودروی سواری در حوالی گردنه قاقان استان مرکزی
یک دستگاه خودروی سواری بر اثر واژگونی در حوالی گردنه قاقان استان مرکزی دچار آتشسوزی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، ساعت ۶:۴۲ صبح امروز، وقوع حادثه رانندگی در محور ازنا، بعد از گردنه قاقان، به سامانه اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد.
در این حادثه، خودروی سمند پس از برخورد با گاردریل دچار آتشسوزی شد که بلافاصله آمبولانسهای پایگاههای دستجرده و شهباز به محل حادثه اعزام شدند.
در این حادثه ۴ نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات پیشبیمارستانی، جهت ادامه روند درمان توسط بالگرد اورژانس هوایی استان مرکزی به مرکز درمانی منتقل شدند.