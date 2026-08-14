به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، ساعت ۶:۴۲ صبح امروز، وقوع حادثه رانندگی در محور ازنا، بعد از گردنه قاقان، به سامانه اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد.

در این حادثه، خودروی سمند پس از برخورد با گاردریل دچار آتش‌سوزی شد که بلافاصله آمبولانس‌های پایگاه‌های دستجرده و شهباز به محل حادثه اعزام شدند.

در این حادثه ۴ نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات پیش‌بیمارستانی، جهت ادامه روند درمان توسط بالگرد اورژانس هوایی استان مرکزی به مرکز درمانی منتقل شدند.