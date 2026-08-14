رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی، با اشاره به محدودیت‌های بارورسازی ابرها تأکید کرد این فناوری در جهان همچنان با تردیدهای جدی علمی و اقتصادی روبه‌روست.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی گفت: بارورسازی ابرها فناوری‌ای قدیمی است که درباره اثربخشی آن دو دیدگاه متفاوت وجود دارد؛ برخی شرکت‌های پیمانکار از تأثیر ۱۰ تا ۲۰ درصدی سخن می‌گویند، اما جامعه علمی و آکادمیک این ادعاها را تأیید نمی‌کند.

وی افزود: بررسی‌های دقیق در آمریکا نشان داده است که اثر واقعی این روش حدود ۲ درصد است؛ رقمی که از نظر اقتصادی چندان به‌صرفه نیست.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی همچنین با اشاره به تجربه برخی کشورها تصریح کرد: اسرائیل نیز پس از سال‌ها آزمایش، این پروژه‌ها را متوقف کرد و به سمت شیرین‌سازی آب رفت.

وظیفه تأکید کرد: بارورسازی ابرها نباید به‌عنوان راه‌حل اصلی بحران آب مطرح شود، چرا که این روش در بهترین حالت، تأثیری محدود و وابسته به شرایط جوی دارد.