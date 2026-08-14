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هفته تشکل ها، بهانهای است برای ارج نهادن به انسانهایی که از خویش میگذرند تا گرهی از کار جامعه بگشایند؛ مردمانی که سرمایه خویش را نه در منفعت شخصی، که در نیکی، خدمت و ساختن آیندهای بهتر برای دیگران میجویند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی استانداری یزد، در این پیام آمده است:
سازمانهای مردم نهاد، روایت روشن حضور مسئولانه مردم در عرصه اجتماعی و نماد اعتماد، همدلی و سرمایه اجتماعیاند؛ نهادهایی که با عشق و احساس مسئولیت، در کنار مردم ایستادهاند و برای ساختن جامعهای پویا، امیدآفرین و برخوردار از کرامت انسانی تلاش میکنند.
در استان یزد، این زیبای آرمیده در آغوش کویر، این همراهی ارزشمند، بخشی از پشتوانه حرکت به سوی توسعه متوازن و پایدار است. بی تردید، آیندهای شایسته برای یزد، با هم افزایی دولت و مردم و با میدان داری کنشگران اجتماعی، دست یافتنیتر خواهد بود.
هفته تشکلها را که با حلول ماه مبارک ربیع الاول مقارن گشته است به همه فعالان اجتماعی، داوطلبان، خیراندیشان و اعضای شریف سازمانهای مردمنهاد استان یزد تبریک گفته و از حضور مسئولانه و تلاشهای صادقانه آنان در مسیر اعتلای جامعه صمیمانه قدردانی میکنم.
امید که چراغ این همدلی، همواره روشن و گامهای بلند شما در مسیر نیکوکاری، مشارکت و توسعه اجتماعی، استوار و ماندگار باشد. سلامتی و توفیق روزافزون همگان را در پرتو آرمانهای متعالی انقلاب شکوهمند اسلامی از درگاه حضرت دوست مسئلت مینمایم.