تخصیص اعتبار برای تکمیل سیستم دفع فاضلاب شهری ملکان
نماینده مردم ملکان و لیلان در مجلس شورای اسلامی گفت:برای تکمیل طرح سیستم دفع فاضلاب شهری ملکان ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.
وی افزود:خوشبختانه از سال گذشته با پیگیری و اختصاص اعتبار مجددا روند اجرای آن شتاب گرفته است و هم اکنون تصفیه خانه و شبکه گذاری آن بیش از ۷۳ درصد پیشرفت دارد.
نماینده مردم ملکان و لیلان در مجلس شورای اسلامی گفت:تاکنون برای این طرح ۱۳ هزار میلیارد ریال هزینه شده و پیش بینی میشود تا پایان امسال این طرح به بهره برداری برسد.