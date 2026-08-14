به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، زهرا خدادادی در نشست خبری با رسانه‌های محلی گفت:طرح سیستم دفع فاضلاب شهری ملکان که از ۲۵ سال پیش شروع شده است در سال‌های گذشته به دلیل عدم تخصیص به موقع اعتبار روند اجرایش به کندی پیش می‌رفت.

وی افزود:خوشبختانه از سال گذشته با پیگیری و اختصاص اعتبار مجددا روند اجرای آن شتاب گرفته است و هم اکنون تصفیه خانه و شبکه گذاری آن بیش از ۷۳ درصد پیشرفت دارد.

نماینده مردم ملکان و لیلان در مجلس شورای اسلامی گفت:تاکنون برای این طرح ۱۳ هزار میلیارد ریال هزینه شده و پیش بینی می‌شود تا پایان امسال این طرح به بهره برداری برسد.