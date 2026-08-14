روند بازگشت زائران دهه پایانی ماه صفر از مشهد به مقاصد مختلف کشور با به کارگیری بیش از ۵ هزار سرویس مسافری شتاب گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی و رئیس کمیته حمل‌ونقل ستاد خدمات سفر استان گفت: تا ساعت ۸ صبح امروز، بیش از ۵ هزار و ۲۰ سرویس مسافری از مبدأ مشهد مقدس به مقاصد مختلف کشور اعزام شده است.

جعفر شهامت با ارائه جزئیات آماری این عملیات گفت: در این مدت، یک هزار و ۹۹۳ دستگاه اتوبوس در کنار ناوگان سواری کرایه و مینی‌ بوس به کار گرفته شده‌ اند که در مجموع بیش از ۱۳۵ هزار صندلی برای بازگشت زائران اختصاص یافته است.

شهامت با اشاره به پایش وضعیت جابه‌جایی زائران تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار، بیش از ۹۰ درصد زائران پیاده و حدود ۴۵ درصد از سایر زائرانی که با ناوگان عمومی به مشهدالرضا مشرف شده بودند، تاکنون جابه‌جا شده‌ اند.

تسهیل فرآیند خرید بلیت و نظارت بر پایانه‌ ها

رئیس کمیته حمل‌ونقل ستاد خدمات سفر استان با تأکید بر تداوم برنامه پیش‌ فروش بلیت، افزود: تیم‌ های نظارتی در پایانه‌ های مسافربری مشهد برای کنترل فرآیند عرضه بلیت، فعالیت شرکت‌ ها و کیفیت خدمت‌ رسانی مستقر هستند.

وی خاطرنشان کرد: طی ۴۸ ساعت گذشته، بیش از ۲ هزار سرویس برای دوره چهار روزه بازگشت زائران پیش‌ فروش شده است که این اقدام موجب مدیریت تقاضا و جلوگیری از سوء استفاده دلالان می‌ شود.

شهامت همچنین توصیه کرد زائران برای تهیه بلیت از طریق سامانه‌ های الکترونیکی نظیر «سپاس» (sepas.rmto.ir) و سایر درگاه‌ های مجاز اقدام کنند و از مراجعه حضوری به پایانه‌ ها خودداری نمایند.

آمادگی نیروهای امدادی و توصیه‌ های ایمنی در جاده‌ ها

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ ای خراسان رضوی با اشاره به برنامه‌ ریزی برای جابه‌جایی زائران پیاده از محل اسکان، تأکید کرد که ناوگان عمومی متناسب با نیاز در محل‌ های تعیین‌ شده مستقر خواهد بود.

وی گفت: نیروهای راهداری، پلیس و جمعیت هلال‌ احمر در شبکه راه‌ های استان برای امدادرسانی و پاسخگویی به زائران مستقر شده اند.

شهامت همچنین با اشاره به فعالیت شبانه‌ روزی سامانه ۱۴۱، از کاربران خواست در صورت بروز مشکل یا نیاز به دریافت اطلاعات ترافیکی با این سامانه تماس بگیرند.

رئیس کمیته حمل‌ونقل ستاد خدمات سفر استان در پایان با هشدار نسبت به افزایش حجم تردد در محورهای مواصلاتی، از رانندگان خودروهای شخصی خواست تا با تنظیم برنامه سفر و رعایت استراحت کافی، از بروز حوادث ناشی از خستگی و خواب‌ آلودگی در طول مسیر پیشگیری کنند.