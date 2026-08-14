به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی گفت: با تاکیدات استاندار آذربایجان غربی عملیات آبرسانی به ۴۰۰ روستای استان با تمام توان و شتاب بیشتری در حال انجام است.

مجتبی نجفی در برنامه رادیویی «کندیمیز» صدای مرکز آذربایجان غربی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بدلیل وجود معارض و کمبود اعتبار، عملیات آبرسانی به این روستا‌ها با رکود مواجه شده بود، اظهار داشت: با تاکیدات استاندار آذربایجان غربی و تامین ملزومات این طرح ها، از سال گذشته عملیات اجرایی آبرسانی به ۴۰۰ روستای استان شتاب بیشتری یافته و در حال حاضر از ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند.

وی با اعلام اینکه عملیات اجرایی این طرح ها در تعدادی از روستا‌های شهرستان‌های استان به اتمام رسیده است، گفت: در شهرستان ارومیه نیز در قالب چند مجتمع طرح هایی در دست اجرا هستند که برخی از آنها در مرحله بهره برداری قرار دارند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی طرح آبرسانی به مجتمع شهید شبان ارومیه را از مهمترین این پروژه‌ها عنوان و اظهار کرد: این پروژه در منطقه انزل شهرستان ارومیه در حال اجرا است و با توجه به پیشرفت مطلوب آن، فاز نخست این پروژه شامل ۱۰ روستا در شهریور و فاز دوم آن نیز تا پایان سال جاری اتمام و به بهره برداری خواهد رسید.

وی این طرح را شامل ۱۴۵ کیلومتر لوله گذاری در سایز‌های مختلف، ۱۸ باب مخزن ذخیره آب، ۵ ایستگاه پمپاژ و بیش از ۱۰۰ حوضچه شیرآلات اعلام و اظهار داشت: با اتمام این طرح ۲۸ هزار نفر از جمعیت روستایی ساکن در ۳۳ روستای شهرستان ارومیه از آب شرب پایدار و باکیفیت برخوردار می‌شوند.

وی افزود: در قالب این طرح، آبرسانی به مجتمع قره باغ نیز تا پایان سال جاری اتمام و آب شرب پایدار ۷۱۰ خانوار با ۲ هزار نفر جمعیت ساکن در آن تامین خواهد شد.

نجفی در خصوص تامین آب شرب روستا‌های گورچین قلعه و قره باغ که با مشکل رسوب گذاری مواجه هستند، گفت: برای رفع این مشکل تاکنون ۴۰ کیلومتر شبکه آبرسانی این روستا‌ها از محل چاه تا مخزن ذخیره تعویض و ۳۰ کیلومتر شبکه نیز اسیدشویی شده است.

وی افزود: با توجه به تداوم رسوب گذاری درروستا‌های گورچین قلعه و قره باغ، تامین آب شرب این روستا‌ها در قالب طرح شهید شبان تعریف شده که تا پایان سال جاری از آِب شرب پایدار و باکیفیت برخوردار خوهند شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در پاسخ به سوالی در خصوص تامین آب شرب روستای «کلیسای سئر» ارومیه که با کاهش دبی آب مواجه است نیز اظهار داشت: برای رفع این مشکل با اعتبارات تخصیص یافته یک حلقه چاه در بستر رودخانه شهرچای حفر شد که برای انتقال آب به مخزن جانوسلو و سپس انتقال به روستای سئر نیازمند اجرای ۲.۵ کیلومتر خط انتقال است که با جذب مابقی اعتبارات، خط انتقال و مخزن بتنی اجرا و آب شرب پایدار این روستا نیز تامین می‌شود.

وی در خصوص هدررفت آب در شبکه آبرسانی با بیان اینکه عمده هدررفت آب ناشی از انشعابات غیرمجاز است، گفت: برای مقابله با این پدیده شعبه ویژه‌ای در دادگاه تشکیل و متخلفین با معرفی به آن علاوه بر جریمه‌های تعیین شده از برخی خدمات نیز محروم می‌شوند.

وی افزود: انشعابات غیرمجاز مشکلات عدیده‌ای را در شبکه‌های آبرسانی ایجاد می‌کنند که از جمله مهمترین آنها اجحاف در حق سایر مشترکین است که با افت فشار مواجه می‌شوند که برای رفع این مشکل و مقابله با انشعابات غیرمجاز برنامه‌های خاصی در شرکت آب و فاضلاب استان تدوین شده و با اولویت بندی نسبت به جمع آوری آنها اقدام می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در پایان با دعوت از مردم و مشترکین برای مدیریت مصرف و صرفه جویی در مصرف آب، بر رعایت الگوی مصرف آب و سایر حامل‌های انرژی تاکید کرد.