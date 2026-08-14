وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۵/۲۳

سازمان هواشناسی کشور امروز برای مناطقی از شمال، شمال شرق، غرب و ارتفاعات استان‌های سمنان تهران کرمان هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی کرده است.