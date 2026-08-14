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در استمرار شبهای اقتدار امت ایرانی میدان فرمانداری بوکان بار دیگر میزبان اجتماع پرشور مردم ولایتمدار این شهر بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در استمرار شبهای اقتدار امت ایرانی میدان فرمانداری بوکان بار دیگر میزبان اجتماع پرشور مردم ولایتمدار این شهر بود؛ حضوری گسترده که با هدف تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی، ادامه راه قائد شهید امت با تأکید بر وحدت ملی و نمایش انسجام اجتماعی برگزار شد.
مسئولان شهرستان نیز امشب با حضور در این اجتماع مردمی، در کنار اقشار مختلف جامعه قرار گرفتند و همراه با مردم در این آیین وحدتآفرین شرکت کردند.
حضور مسئولان شهرستان در کنار مردم، نمادی از همدلی و همراهی مدیریت شهرستان با مطالبات و آرمانهای جامعه بوده و جلوهای از انسجام میان مردم و مسئولان را به تصویر میکشد.