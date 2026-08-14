احسان دانش‌دوست، دریافت‌کننده قدرتی و ملی‌پوش والیبال ایران، با امضای قرارداد به تیم فولاد مبارکه سپاهان پیوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دریافت‌کننده قدرتی تیم ملی والیبال ایران با عقد قرارداد با فولاد مبارکه سپاهان، بار دیگر به جمع طلایی‌پوشان اصفهانی پیوست تا در فصل جدید لیگ برتر والیبال، سپاهان را همراهی کند.

دانش‌دوست که سابقه حضور در تیم‌های ملی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان ایران را در کارنامه دارد، طی سال‌های اخیر در رقابت‌های لیگ برتر والیبال کشور نیز به میدان رفته است.

این بازیکن سابقه پوشیدن پیراهن تیم‌های شهرداری گنبد، شمس تهران، فولاد مبارکه سپاهان، شهرداری ورامین، هورسان رامسر و پیکان تهران را در کارنامه دارد و با بازگشت به سپاهان، بار دیگر پیراهن طلایی این تیم را بر تن خواهد کرد.

دانش‌دوست با تجربه حضور در رقابت‌های ملی و باشگاهی، در فصل جدید یکی از گزینه‌های سپاهان در پست دریافت‌کننده قدرتی خواهد بود و طلایی‌پوشان را در مسیر حضور قدرتمند در لیگ برتر والیبال کشور همراهی می‌کند.