کارشناس هواشناسی از تداوم رگبار و رعدوبرق پراکنده در دامنه‌ها و ارتفاعات مازندران خبر داد و گفت: دریای خزر از امشب با افزایش موج برای شنا و گردشگری مناسب نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس هواشناسی از تداوم ناپایداری‌های جوی در استان خبر داد و گفت: امروز جمعه ۲۳ مرداد، افزایش ابر، وزش باد و رگبار و رعدوبرق پراکنده به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود.

حمیدی افزود: روزهای شنبه تا دوشنبه، مناطق ساحلی تا دامنه‌ها گاهی با افزایش ابر و بارش‌های پراکنده همراه خواهند بود، اما آسمان ارتفاعات استان صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه از میزان ناپایداری‌ها کاسته می‌شود، اما همچنان در ارتفاعات و دامنه‌های استان شرایط برای بارش‌های پراکنده همراه با رگبار و رعدوبرق فراهم است.

کارشناس هواشناسی درباره وضعیت دریای خزر نیز افزود: دریا امروز دارای موج کوتاه است، اما از امشب بر ارتفاع موج افزوده می‌شود و شرایط دریا برای شنا و گردشگری مناسب نخواهد بود.