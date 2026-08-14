تداوم رگبار و رعدوبرق پراکنده در ارتفاعات مازندران
کارشناس هواشناسی از تداوم رگبار و رعدوبرق پراکنده در دامنهها و ارتفاعات مازندران خبر داد و گفت: دریای خزر از امشب با افزایش موج برای شنا و گردشگری مناسب نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس هواشناسی از تداوم ناپایداریهای جوی در استان خبر داد و گفت: امروز جمعه ۲۳ مرداد، افزایش ابر، وزش باد و رگبار و رعدوبرق پراکنده بهویژه در دامنهها و ارتفاعات پیشبینی میشود.
حمیدی افزود: روزهای شنبه تا دوشنبه، مناطق ساحلی تا دامنهها گاهی با افزایش ابر و بارشهای پراکنده همراه خواهند بود، اما آسمان ارتفاعات استان صاف تا نیمهابری پیشبینی میشود.
وی گفت: روزهای سهشنبه و چهارشنبه از میزان ناپایداریها کاسته میشود، اما همچنان در ارتفاعات و دامنههای استان شرایط برای بارشهای پراکنده همراه با رگبار و رعدوبرق فراهم است.
کارشناس هواشناسی درباره وضعیت دریای خزر نیز افزود: دریا امروز دارای موج کوتاه است، اما از امشب بر ارتفاع موج افزوده میشود و شرایط دریا برای شنا و گردشگری مناسب نخواهد بود.