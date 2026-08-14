

به گزارش خب به گزارش خب رگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی، مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی و قدرت‌نمایی با سلاح گرم مقابل بیمارستان شهدای چمران بروجرد،مأموران انتظامی شهرستان به محل اعزام شدند.



فرمانده انتظامی بروجرد افزود: مأموران انتظامی این شهرستان کمتر از یک ساعت، مخفیگاه متهمان را شناسایی و دو عامل تیراندازی و قدرت نمایی را همراه سلاح به کار رفته دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی تحویل داد ند.

وی بیان کرد: متهمان در تحقیقات پلیسی ،علت و انگیره را اختلافات قبلی بیان کردند.

سرهنگ مهدوی‌کیا با هشدار قاطع به هنجارشکنان و مخلان نظم عمومی تأکیدکرد: امنیت و آرامش مردم، خط قرمز پلیس است و هیچ‌کس در هیچ نقطه‌ای از این شهرستان، اجازه ندارد امنیت عمومی را بازیچه قدرت‌طلبی، شرارت یا خودنمایی‌های خیابانی کند.