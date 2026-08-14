استاندار کرمانشاه گفت: تشکل‌ها نباید صرفاً در شرایط بحرانی مورد توجه قرار گیرند؛ بلکه حضور و نقش‌آفرینی آنان باید در تمامی مراحل شناسایی مسائل، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه‌ها و اقدامات اجتماعی استمرار یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه گفت: تحقق مشارکت واقعی مستلزم آن است که دیدگاه‌ها، تجربه‌ها و ظرفیت‌های سمن‌ها در فرایندهای تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با انتشار پیامی به مناسبت آغاز هفته تشکل ها و مشارکت اجتماعی افزود :

هفته تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی، فرصتی برای ارج نهادن به حضور مسئولانه عزیزانی است که با انگیزه خدمت، دغدغه‌مندی اجتماعی و احساس تعلق به جامعه، بخشی از توان و اندیشه خود را در مسیر بهبود زندگی جمعی به کار می‌گیرند.

در جهان امروز، مشارکت اجتماعی یکی از مؤلفه‌های مهم سرمایه اجتماعی و از ظرفیت‌های مؤثر جوامع برای شناخت بهتر مسائل، تقویت اعتماد، افزایش تاب‌آوری و یافتن راهکارهای واقع‌بینانه برای چالش‌های مشترک است. تشکل‌های اجتماعی، در چارچوب قانون، می‌توانند زمینه‌ساز گفت‌وگو، همفکری، انتقال تجربه و پیوند میان ظرفیت‌های مختلف جامعه باشند. تقویت این ظرفیت، به معنای توجه به نقش مردم در فرآیندهای اجتماعی و فراهم‌کردن زمینه‌ای برای بهره‌گیری از دانش، تجربه و توان داوطلبانه آنان است؛ چرا که توسعه پایدار، افزون بر زیرساخت و منابع، به سرمایه انسانی، اعتماد متقابل و احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت جمعی نیز نیاز دارد.

استان کرمانشاه از ظرفیت ارزشمند سرمایه انسانی و اجتماعی برخوردار است و حضور فعال تشکل‌ها و گروه‌های داوطلبانه می‌تواند در تقویت فرهنگ گفت‌وگو، همدلی، مسئولیت‌پذیری و همکاری اجتماعی نقش‌آفرین باشد. ضمن گرامیداشت هفته تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی، از تلاش همه فعالان این عرصه صمیمانه قدردانی می‌کنم و امیدوارم با تداوم این حضور مسئولانه و هم‌افزایی ظرفیت‌های اجتماعی، زمینه برای زیست اجتماعی پویا، مشارکت‌پذیر و برخوردار از اعتماد و همدلی بیشتر در استان فراهم شود.