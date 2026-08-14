اجرای طرح مطالعات ژئومکانیکی سهبعدی و چهاربعدی در پارس جنوبی
سرپرست مدیریت مهندسی نفت و گاز شرکت نفت و گاز پارس از اجرای طرح مطالعاتی ساخت مدل سهبعدی و چهاربعدی ژئومکانیکی در بخشی از میدان گازی پارس جنوبی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، اشکان اسدی گفت: نتایج این مطالعه نقش موثری در تصمیمگیریهای فنی برای مدیریت رفتار مکانیکی مخزن، ارزیابی اثرات افت فشار مخزن بر رفتار مکانیکی سازند، تجهیزات سرچاهی و درونچاهی و همچنین پشتیبانی از برنامههای توسعه و تولید آینده میدان خواهد داشت.
وی با بیان اینکه این طرح، یکی از مطالعات کلیدی در مدیریت مخزن پارس جنوبی به شمار میرود، اظهار کرد: در مسیر اجرای این طرح، مدل سهبعدی و چهاربعدی ژئومکانیکی در محدودهای به وسعت ۴۸۰ کیلومتر مربع از میدان مشترک پارس جنوبی طی مدت ۱۳ ماه توسط متخصصین ایرانی ساخته و نتایج آن در قالب تحلیلهای تخصصی و گزارشهای فنی ارائه خواهد شد.
اسدی مدیریت یکپارچه مخزن را یکی از اولویتهای دوره بهرهبرداری از میدان برشمرد و گفت: بر همین اساس، ساخت این مدل در برنامه کاری مدیریت مهندسی نفت و گاز و در راستای ارتقای کیفیت نظارت و پیشبینی رفتار مخزن پارس جنوبی تعریف شده است.
وی افزود: بانک داده مورد نیاز این پروژه، طی برنامهریزیهای مدون و از چاههای منتخب در گستره مورد مطالعه برای ساخت مدلهای یکبعدی ژئومکانیکی از سطح زمین تا انتهای مخزن تهیه شده و همچنین از نتایج پردازش و تفسیر مجدد دادههای لرزهای برای ساخت مدل سهبعدی ژئومکانیکی استفاده خواهد شد.
سرپرست مدیریت مهندسی نفت و گاز شرکت نفت و گاز پارس گفت: نتایج این مطالعات، امکان بررسی دقیقتر طراحی و تکمیل چاههای توسعهای جدید با هدف نگهداشت تولید با تکیه بر مطالعات پایداری دیواره چاه را فراهم میکند و در کنار آن، تأثیر تغییرات تنش و کرنش ناشی از تولید بر تجهیزات سرچاهی و درونچاهی و همچنین آسیبشناسی چاهها را مورد ارزیابی قرار میدهد و امکان پیشبینی رفتار چاهها و تعمیرات مورد نیاز احتمالی را پیش از بروز هرگونه چالشی فراهم میکند.
وی ادامه داد: در این طرح، آثار احتمالی تولید انباشته اضافی ناشی از اجرای طرحهای فشارافزایی بر تجهیزات سرچاهی و درونچاهی و کیفیت مخزن نیز از منظر ژئومکانیکی مورد بررسی قرار میگیرد تا نتایج آن در برنامهریزی برای توسعه و تولید پایدار از میدان مشترک پارس جنوبی مورد استفاده قرار گیرد.
اسدی با تأکید بر اینکه این مطالعه زمینه لازم را برای ارزیابی امکان توسعه مدلهای ژئومکانیکی در گستره کل میدان پارس جنوبی فراهم میکند، گفت: پیشبینی میزان و نحوه توزیع فرونشست در محدوده مورد مطالعه، امکانسنجی تعمیم این مدل به کل میدان و ارتقای دانش فنی مدیریت رفتار مکانیکی مخزن در زمان توسعه و ترک میدان، از مهمترین دستاوردهای مورد انتظار این طرح به شمار میرود.