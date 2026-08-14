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شمار جانباختگان تصادف آمبولانس مرکز روستایی کورهکانی با یک دستگاه پژو ۴۰۵ با فوت کودک مصدوم حادثه، به سه نفر افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، در پی بروز سانحه رانندگی برای آمبولانس پایگاه کورهکانی شهرستان بوکان، کودک ۲ ساله که در این حادثه مصدوم و به بیمارستان منتقل شده بود، علیرغم تلاش تیمهای درمانی، جان خود را از دست داد. با فوت این کودک، هر سه سرنشین خودروی پژو ۴۰۵ شامل پدر، مادر و فرزند یک خانواده، در این حادثه جان خود را از دست دادند. همچنین دو نفر از کارشناسان و نیروهای اورژانس ۱۱۵، در این حادثه مصدوم شدهاند.
بر اساس نظریه رسمی پلیس راه، علت تصادف، بیاحتیاطی از جانب راننده سواری پژو به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در سر پیچ تشخیص داده شد.