به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم استان همدان با حضور پر شور خود در تجمعات شبانه در میادین شهر‌ها و روستا‌های خود نمایانگر اقتدار کشورمان ایران به جهانیان هستند.

قرار‌های شبانه مردم استان در حمایت از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی همچنان ادامه دارد و مردم همیشه در صحنه استان همدان دیشب و در تجمع شب‌های اقتدار یکبار دیگر پیوند ناگسستنی خود را با فرهنگ ایستادگی، مقاومت و فرهنگ عاشورا به نمایش گذاشتند.

ملتی خستگی ناپذیر که با حضور پرشور و شعورشان در شب‌های همدلی در سنگر خیابان، بار دیگر ثابت کردند که همه پای کار ایران، محکم و استوار ایستاده‌اند و حماسه آفرینی مردمان دلیر این سرزمین پُرگهر تمام شدنی نیست.