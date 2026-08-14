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قرارهای شبانه مردم استان همدان در حمایت از آرمانهای والای انقلاب اسلامی همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم استان همدان با حضور پر شور خود در تجمعات شبانه در میادین شهرها و روستاهای خود نمایانگر اقتدار کشورمان ایران به جهانیان هستند.
قرارهای شبانه مردم استان در حمایت از آرمانهای والای انقلاب اسلامی همچنان ادامه دارد و مردم همیشه در صحنه استان همدان دیشب و در تجمع شبهای اقتدار یکبار دیگر پیوند ناگسستنی خود را با فرهنگ ایستادگی، مقاومت و فرهنگ عاشورا به نمایش گذاشتند.
ملتی خستگی ناپذیر که با حضور پرشور و شعورشان در شبهای همدلی در سنگر خیابان، بار دیگر ثابت کردند که همه پای کار ایران، محکم و استوار ایستادهاند و حماسه آفرینی مردمان دلیر این سرزمین پُرگهر تمام شدنی نیست.