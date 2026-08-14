پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز افزایش بادهای جنوب شرقی در مناطق دریایی و بعدازظهر و شب ناپایداری جوی در ارتفاعات و مناطق مستعد پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور، گفت: امروز آسمان استان قسمتی ابری در سواحل و جزایر همراه با مه صبحگاهی و غبارمحلی، بعدازظهر و شب نیز در ارتفاعات و برخی نقاط مستعد استان رشد ابر، رگبار تابستانه باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
او افزود: در برخی نقاط مرکزی که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش باد لحظهای، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود و توصیه میشود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در حریم و بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
سی سی پور گفت: دریا تا بعدازظهر بویژه در دریای عمان و تنگه هرمز با افزایش بادهای جنوب شرقی متلاطم پیش بینی و بیشینه سرعت وزش باد در شرق تنگه هرمز در محدوده ۳۶ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا یک متر و بیست سانتیمتر مورد انتظار است.
او افزود: بعدازظهر روز شنبه نیز، خلیج فارس و غرب تنگه هرمز با افزایش سرعت بادهای جنوب غربی- شمال غربی متلاطم و توصیه میشود شناورهای سبک و صیادی از تردد خودداری کنند.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از روز یکشنبه افزایش بادهای جنوب شرقی و متلاطم شدن دریا ابتدا در دریای عمان و تنگه هرمز و سپس در خلیج فارس پیش بینی و توصیه میشود، تمهیدات لازم انجام شود.
سی سی پور گفت: از لحاظ دمایی، امروز با ماندگاری هوای گرم، نوسان دمایی تغییر قابل توجهی نخواهد داشت و فردا شنبه و یکشنبه موقتا افزایش دمای بیشینه بویژه در مناطق شرقی استان پیش بینی و توصیه می شود از ترددهای غیرضرور و فعالیت در فضای باز بویژه در ظهر خودداری و مصرف بهینه حاملهای انرژی بکار گرفته شود.