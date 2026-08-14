مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر گفت: درآمد‌های عمومی وصول‌شده استان در چهار ماه نخست امسال به ۱۳۳ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با ۱۲۴ هزار میلیارد ریال مدت مشابه سال گذشته، رشد ۷.۴ درصدی نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، رسول زارعی با اشاره به هدف‌گذاری درآمدی استان در سال ۱۴۰۵ گفت: پیش‌بینی درآمد‌های عمومی استان برای سال جاری ۸۰۲ هزار میلیارد ریال تعیین و ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: با توجه به میزان درآمد‌های وصول‌شده در چهار ماه نخست سال، تاکنون حدود ۱۶.۶ درصد از درآمد عمومی پیش‌بینی‌شده استان برای کل سال ۱۴۰۵ محقق شده است.

زارعی مالیات را اصلی‌ترین منبع درآمد‌های عمومی استان دانست و بیان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، حدود ۹۷ درصد درآمد‌های عمومی استان در سال جاری از محل درآمد‌های مالیاتی، حدود ۲ درصد از محل درآمد‌های گمرکی (سهم استانی) و حدود یک درصد نیز از سایر دستگاه‌های اجرایی تأمین و وصول خواهد شد.

وی یادآورشد: این ترکیب درآمدی نشان‌دهنده نقش تعیین‌کننده درآمد‌های مالیاتی در تأمین منابع عمومی استان است و از این رو، همکاری مؤدیان بزرگ مالیاتی در پرداخت به‌موقع مالیات و همچنین تلاش دستگاه‌های متولی برای شناسایی ظرفیت‌های درآمدی و وصول منابع، اهمیت ویژه‌ای دارد.

زارعی گفت: افزایش درآمد‌های عمومی در چهار ماه نخست سال جاری در شرایطی محقق شده که مدیریت و تجهیز منابع درآمدی استان با هدف تحقق کامل پیش‌بینی‌های بودجه‌ای و در چارچوب قوانین و مقررات، به‌صورت مستمر در ستاد درآمد و تجهیز منابع استان دنبال می‌شود.