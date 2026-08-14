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مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چهاربرج، از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۲۰ تن کالای اساسی با هدف تنظیم بازار در سطح این شهرستان توزیع کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سومین جلسه کارگروه گندم، آرد و نان و همچنین پنجمین جلسه تنظیم بازار شهرستان چهاربرج به ریاست صمدی، فرماندار و هاشمی مدیرجهادکشاورزی این شهرستان به عنوان دبیر جلسه، با محوریت تأمین کالاهای اساسی و مقابله با تخلفات اقتصادی برگزار شد.
صمدی فرماندار چهاربرج در این نشست با تأکید بر اهمیت حفظ آرامش بازار و تأمین پایدار سفره اقشار مختلف مردم، دستورات ویژهای را در خصوص تشدید بازرسیها صادر کرد.
وی با اشاره به لزوم نظارت مستمر بر اصناف، خواستار کنترل دقیق قیمتها شد و تصریح کرد: «بازرسی از نانواییها و واحدهای صنفی باید با جدیت بیشتری دنبال شود و دستگاههای متولی موظفاند با هرگونه گرانفروشی، احتکار و عرضه کالا خارج از شبکه، قاطعانه و بدون اغماض برخورد کنند.»
در بخش دیگری از این جلسه، گزارشی از روند تأمین اقلام ضروری خانوارها ارائه شد. بر اساس آمار اعلامی از سوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چهاربرج، از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۲۰ تن کالای اساسی با هدف تنظیم بازار در سطح این شهرستان توزیع شده است.
طبق این گزارش، اقلام توزیعشده شامل ۸ تن برنج هندی، ۶ تن مرغ منجمد، ۳ تن روغن و ۳ تن شکر بوده است که در راستای حمایت از مصرفکنندگان و جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار در اختیار شهروندان قرار گرفته است.