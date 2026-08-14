ربیعالاول، بهار جانها در امتداد پیام رحمت
در ماه ربیع الاول، آثار رحمت الهی و ذخایر برکات خداوندی پدیدار میشود و انوار جمال الهی بر زمین و زمینیان میتابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ماه محرم و صفر را پشت سر گذاشتیم با اندوه و اشک و ناله، اشک ریختیم و دل تازه کردیم و با یاد ابا عبدالله الحسین(ع) و معرفت کسب کردیم، اکنون وقت آن است که در این بهار به یُمن رویش دوبارهمان سجده شکر به جای آوریم و این بهار را قدر بدانیم و بندگی کنیم.
در ماه ربیع الاول، آثار رحمت الهی و ذخایر برکات خداوندی پدیدار میشود و انوار جمال الهی بر زمین و زمینیان میتابد.
ربیعالاول و آغاز یک تحول بزرگ در منابع تاریخی و روایی، ماه ربیعالاول با رخدادهای مهمی در تاریخ اسلام پیوند خورده است؛ از میلاد پیامبر اکرم(ص) گرفته تا هجرت پیامبر(ص) و شکلگیری جامعه اسلامی در مدینه. اما اهمیت این رخدادها صرفاً در جایگاه تاریخی آنها خلاصه نمیشود.
بعثت و سیره پیامبر(ص) یک تحول عمیق اخلاقی و اجتماعی را دنبال کرد؛ تحولی که انسان را از نظامی مبتنی بر تبعیض، تعصب و زور به سوی جامعهای بر پایه توحید، عدالت، مسئولیتپذیری و کرامت انسانی فراخواند.
قرآن کریم درباره فلسفه بعثت پیامبر(ص) میفرماید: «وَما أَرسَلناکَ إِلّا رَحمَةً لِلعالَمینَ»؛ پیامبر(ص) برای رحمت جهانیان فرستاده شد. این آیه، یکی از مهمترین کلیدواژهها برای فهم سیره نبوی است؛ رحمت در نگاه اسلامی صرفاً احساس عاطفی نیست، بلکه میتواند در رفتار اجتماعی، عدالت، گذشت، حمایت از محرومان، رعایت حقوق دیگران و پرهیز از خشونت و کینه معنا پیدا کند.
پیامبر(ص)، الگویی فراتر از یک مناسبت اگر قرار باشد ربیعالاول صرفاً به برگزاری چند برنامه فرهنگی و مذهبی محدود شود، بخش مهمی از ظرفیت این ماه نادیده گرفته خواهد شد.
پیامبر اکرم(ص) در قرآن به عنوان «اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» معرفی شده است؛ الگویی نیکو برای کسانی که به خدا و روز واپسین امید دارند.
این تعبیر نشان میدهد که سیره پیامبر(ص) باید در متن زندگی بازخوانی شود؛ در خانواده، در روابط اجتماعی، در مدیریت، در برخورد با مخالف، در رعایت حقوق مردم و حتی در شیوه مواجهه با مشکلات. از این منظر، ربیعالاول میتواند ماه تمرین دوباره اخلاق باشد؛ اخلاقی که در آن موفقیت تنها با میزان دستاوردهای مادی سنجیده نمیشود، بلکه کیفیت رفتار انسان با دیگران نیز بخشی از آن است.
از میلاد پیامبر(ص) تا مسئولیت امروز میلاد پیامبر اکرم(ص) در فرهنگ مسلمانان تنها جشن تولد یک شخصیت تاریخی نیست؛ یادآور ظهور مکتبی است که اخلاق را در کنار ایمان قرار داد و انسان را به مسئولیت در برابر جامعه فراخواند.
امروز نیز بزرگداشت این مناسبت زمانی میتواند اثرگذار باشد که پرسشی جدی را پیش روی جامعه قرار دهد: از پیامبر رحمت(ص) برای زندگی امروز چه آموختهایم؟ پاسخ این پرسش میتواند از رفتارهای ساده آغاز شود؛ از احترام به والدین و سالمندان، رعایت حقوق همسایه، کمک به نیازمند، حفظ آبروی دیگران، پرهیز از تهمت و شایعه، صبر در برابر اختلاف و تلاش برای آشتی دادن دلها. اینها شاید رفتارهایی کوچک به نظر برسند، اما جامعه از همین رفتارهای کوچک ساخته میشود.
ربیعالاول، بهاری برای دلهای خسته در نهایت، ربیعالاول را میتوان فرصتی برای بازخوانی مفهوم امید دانست؛ امیدی که در فرهنگ دینی نه به معنای نادیده گرفتن مشکلات، بلکه به معنای باور به امکان تغییر است. جامعهای که از اخلاق، رحمت و امید فاصله بگیرد، حتی اگر از نظر مادی پیشرفت کند، با خلأهای عمیق انسانی روبهرو خواهد شد.
در مقابل، جامعهای که کرامت انسان را محور مناسبات خود قرار دهد، ظرفیت بیشتری برای عبور از بحرانها خواهد داشت.
ربیعالاول آمده است تا در میانه تقویم، یادآوری کند که هر تولدی میتواند آغاز یک تحول باشد.
میلاد پیامبر اکرم(ص) تنها خاطرهای متعلق به قرنها پیش نیست؛ دعوتی همیشگی به اخلاق، رحمت، وحدت و کرامت انسان است.