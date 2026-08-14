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مشق مقاومت در تجمعات شبانه مردم

مردم ایران روایت ایستادگی را از روزهای انقلاب تا امروز نسل به نسل زنده نگه داشته اند، مردمی که در شب صد و شصت و ششم تجمعات شبانه بر ضرورت حفظ مدیریت تردد در تنگه هرمز به عنوان یک ابزار قدرت تاکید کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۳- ۰۹:۱۸
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، ایستادگی ملت
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