از خادمان، خیرین، حامیان و بانیان موکب شهدای گمنام سلماس در کربلای معلی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با حضور محمد فتحی فرماندار شهرستان سلماس و جمعی از مسئولان شهرستان، از خادمان، خیرین، حامیان و بانیان موکب شهدای گمنام سلماس در کربلای معلی تجلیل شد.

این آیین پس از ۱۵ روز خدمت‌رسانی داوطلبانه و جهادی خادمان موکب در کربلای معلی برگزار و از تلاش‌ها و خدمات خالصانه آنان در مسیر خدمت به زائران اباعبدالله الحسین (ع) قدردانی شد.

موکب شهدای گمنام سلماس با حضور و مشارکت نیرو‌های جهادی، خیرین و خادمان، طی این مدت به ارائه خدمات به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) پرداخت.