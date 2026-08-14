

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی گفت: ۱۴۷ مرکز نیکوکاری در استان با تکیه بر ظرفیت خیران، نیکوکاران و گروه‌های مردمی در مسیر حمایت از نیازمندان و توسعه فرهنگ احسان و نیکوکاری فعالیت می‌کنند.

زاهدی افزود: مراکز نیکوکاری یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مردمی کمیته امداد برای شناسایی نیاز‌های جامعه و هدایت کمک‌های خیران به سمت نیازمندان واقعی هستند.

وی گفت: از مجموع ۱۴۷ مرکز نیکوکاری فعال در خراسان‌جنوبی، ۹۶ مرکز در مناطق شهری و ۵۱ مرکز در مناطق روستایی فعالیت دارند و ۴۷ مرکز نیز با محوریت مساجد شکل گرفته‌اند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد خراسان‌جنوبی گفت: این مراکز با بهره‌گیری از ظرفیت معتمدان، خیران، مساجد، گروه‌های جهادی و تشکل‌های مردمی، خدمات مختلفی در زمینه معیشت، درمان، تحصیل، تأمین جهیزیه، مسکن و اشتغال نیازمندان ارائه می‌کنند.

زاهدی با تأکید بر نقش مراکز نیکوکاری در توانمندسازی اقتصادی خانواده‌ها گفت: رویکرد کمیته امداد، حرکت از حمایت صرف به سمت توانمندسازی و خودکفایی است و مراکز نیکوکاری می‌توانند در شناسایی افراد مستعد، معرفی ظرفیت‌های شغلی، جذب مشارکت خیران و حمایت از طرح‌های اشتغال نقش مؤثری داشته باشند.