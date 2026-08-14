رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به استقرار هوای گرم و وزش باد از کشاورزان خواست برای جلوگیری از کاهش عملکرد مزارع نکات لازم را رعایت کنند.

استقرار هوای گرم و هشدار به کشاورزان در چهارمحال و بختیاری

استقرار هوای گرم و هشدار به کشاورزان در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، حسین بهرامی به کشاورزان توصیه کرد:

آبیاری را به ساعات شب یا صبح زود منتقل کنند.

از سمپاشی در هوای گرم یا هنگام وزش باد خودداری کنند.

از مصرف علف‌کش‌ها در ساعات گرم روز خودداری کنند چرا که احتمال گیاه‌سوزی افزایش می‌یابد.

در صورت استفاده از نوار تیپ، گرفتگی، پارگی و یکنواختی آبیاری را بررسی کنند.

کود‌های ازته را تا پایان موج گرما به تعویق بیندازید و در صورت نیاز از کود‌های پتاسیمی طبق توصیه کارشناس استفاده کنند تا مقاومت گیاه به تنش افزایش یابد.

مزرعه را هر روز از نظر علائم تنش گرمایی مانند پیچیدگی برگ، پژمردگی و سوختگی نوک برگ‌ها بازدید کنند.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری هم از استقرار توده هوای گرم در استان تا اوایل هفته آینده خبر داد و گفت: همچنان روز‌های گرم و افزایش دما در استان حاکم است و نشانه‌هایی از کاهش دما وجود ندارد.