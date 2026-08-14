استقرار هوای گرم و هشدار به کشاورزان در چهارمحال و بختیاری
رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به استقرار هوای گرم و وزش باد از کشاورزان خواست برای جلوگیری از کاهش عملکرد مزارع نکات لازم را رعایت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، حسین بهرامی به کشاورزان توصیه کرد:
- آبیاری را به ساعات شب یا صبح زود منتقل کنند.
- از سمپاشی در هوای گرم یا هنگام وزش باد خودداری کنند.
- از مصرف علفکشها در ساعات گرم روز خودداری کنند چرا که احتمال گیاهسوزی افزایش مییابد.
- در صورت استفاده از نوار تیپ، گرفتگی، پارگی و یکنواختی آبیاری را بررسی کنند.
- کودهای ازته را تا پایان موج گرما به تعویق بیندازید و در صورت نیاز از کودهای پتاسیمی طبق توصیه کارشناس استفاده کنند تا مقاومت گیاه به تنش افزایش یابد.
- مزرعه را هر روز از نظر علائم تنش گرمایی مانند پیچیدگی برگ، پژمردگی و سوختگی نوک برگها بازدید کنند.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری هم از استقرار توده هوای گرم در استان تا اوایل هفته آینده خبر داد و گفت: همچنان روزهای گرم و افزایش دما در استان حاکم است و نشانههایی از کاهش دما وجود ندارد.