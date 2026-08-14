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شمار جانباختگان تصادف آمبولانس مرکز روستایی کورهکانی با یک دستگاه پژو ۴۰۵ با فوت کودک مصدوم حادثه، به سه نفر افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در پی بروز سانحه رانندگی برای آمبولانس پایگاه کورهکانی شهرستان بوکان متأسفانه کودک ۲ ساله که در این حادثه آسیب دیده و به بیمارستان منتقل شده بود، علیرغم تلاشهای تخصصی تیمهای درمانی، جان خود را از دست داد.
این حادثه که در مسیر بازگشت آمبولانس مرکز روستایی کورهکانی با یک دستگاه پژو ۴۰۵ در حوالی روستای قلقل از مأموریت رخ داد، منجر به جان باختن ۳ نفر از سرنشینان خودروی سواری شده است.
بر اساس اطلاعات تکمیلی، کودک مصدوم این حادثه که در پی شدت جراحات وارده در وضعیت وخیمی قرار داشت، جان خود را از دست داد.
با فوت این کودک، هر سه سرنشین خودروی پژو ۴۰۵ شامل پدر، مادر و فرزند یک خانواده، در این حادثه تلخ جان خود را از دست دادند.
همچنین شماری از کارشناسان و نیروهای اورژانس ۱۱۵ که در آمبولانس حضور داشتند، در جریان این حادثه مصدوم شدهاند.
بر اساس نظریه رسمی پلیس راه، علت تامه تصادف بیاحتیاطی از جانب راننده سواری پژو به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در سر پیچ و نقض ماده ۱۲۹ راهنمایی و رانندگی نسبت به آمبولانس اورژانس پیشبیمارستانی تشخیص داده شد.
دکتر فرزین رضازاده، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان آذربایجان غربی، با ابراز اندوه عمیق بابت این حادثه تلخ اظهار داشت:وقوع این حادثه و از دست رفتن جان هموطنان، به ویژه کودک خردسال، مایه تأسف و تألم شدید جامعه اورژانس است. ضمن عرض تسلیت به خانوادههای داغدار و ابراز همدردی با آنان، تأکید میکنیم که رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از سرعت غیرمجاز در مسیرهای مواصلاتی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای پیشگیری از چنین فجایع غیرقابل جبرانی است. از تمامی رانندگان تقاضا داریم با رعایت مقررات، ایمنی خود و سایر هموطنان را در اولویت قرار دهند و در مواجهه با خودروهای اورژانس، با رعایت حق تقدم، مسیر را برای ارائه خدمات درمانی سریع فراهم سازند.