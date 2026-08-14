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ناترازی بنزین و سناریو‌های پیش روی دولت

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: دولت از تکرار سیاست‌های قیمتی پرهیز می‌کند و بر ارتقای استانداردهای خودرویی و توزیع عادلانه یارانه‌ها تمرکز دارد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۳- ۰۹:۰۴
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برچسب ها: بنزین ، اصلاح الگوی مصرف ، کارت سوخت
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