رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: دولت از تکرار سیاست‌های قیمتی پرهیز می‌کند و بر ارتقای استانداردهای خودرویی و توزیع عادلانه یارانه‌ها تمرکز دارد.