به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رییس هیات اسکیت استان اصفهان گفت: جام آزاد اسکیت فری‌استایل انتخابی تیم ملی از امروز به مدت دو روز به میزبانی استان اصفهان و شهرستان نجف‌آباد آغاز شدو شرکت‌کنندگان در ۲ رده سنی زیر ۱۹ سال و بالای ۱۹ سال، برای کسب عناوین برتر به رقابت می‌پردازند.

شهرام اکبری، روز نخست این رقابت ها را مربوط به بخش بانوان دانست و افزود: ورزشکارانی از استان های اصفهان، تهران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، البرز، کرمان، قم، کردستان، قزوین، خوزستان، مازندران، اردبیل و همدان در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

رییس هیات اسکیت استان اصفهان افزود: در مجموع ۱۵۴ ورزشکار در این دوره از مسابقات شرکت می‌کنند که ۶۶ نفر در بخش آقایان و ۸۸ نفر در بخش بانوان هستند.

وی بیان کرد: حضور قابل توجه بانوان در این رقابت‌ها، نشان دهنده رشد و توسعه فری‌استایل در کشور و ظرفیت بالای ورزشکاران این بخش است.

عضو هیات‌رییسه فدراسیون اسکیت با اشاره به اهمیت این رقابت‌ها گفت: این مسابقات علاوه بر ماهیت آزاد، به عنوان یکی از مراحل مهم انتخابی تیم ملی برگزار می‌شود و ورزشکاران تلاش خواهند کرد با ارائه بهترین عملکرد، شانس خود را برای حضور در تیم ملی و رقابت‌های بین‌المللی افزایش دهند.

اکبری تاکید کرد: فدراسیون تلاش می کند که فرآیند انتخاب ملی‌پوشان بر اساس عملکرد واقعی ورزشکاران و با رعایت عدالت و شفافیت انجام شود تا بهترین نفرات بتوانند پیراهن تیم ملی را بر تن کنند.

رشته فری استایل یکی از مفرح ترین و مهیج ترین رشته های اسکیت است و اولین بار در همایشی در ۱۸ خرداد ۱۳۸۶ در سطح کشور معرفی شد.

در این رشته اسکیت باز باید بتواند با انجام حرکتهای نمایشی و هماهنگ، از بین مخروطهایی که با فواصلی معین در یک خط صاف چیده شده اند عبور کند.