معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر ظرفیت بزرگی برای ایجاد موج رسانه‌ای، تولید محتوا و امید آفرینی با رویکرد تبیین دستاورد‌های نظام و دولت دارد و باید از این ظرفیت به‌صورت جدی و موثر استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، احسان جهانیان در نشست مجمع عمومی شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای استان بوشهر را گرامی داشت و همچنین با تبریک روز خبرنگار به فعالان عرصه رسانه و روابط عمومی و با بیان اینکه تکریم خبرنگاران نباید به یک روز خاص محدود شود، اظهار کرد: هر روز می‌تواند روز خبرنگار باشد و دستگاه‌های اجرایی باید در طول سال ارتباط مستمر و مؤثری با رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به تعدد دستگاه‌های اجرایی استان افزود: دستگاه‌های اجرایی با نشست‌های خبری می‌توانند بخشی از خدمات و دستاورد‌های خود را تشریح کنند.

جهانیان یادآور شد: باید نگاه به اطلاع‌رسانی تغییر کند و اینگونه برنامه‌ها و ارتباط با رسانه‌ها به‌صورت مستمر در طول سال برگزار شود.

وی بیان کرد: مجموعه‌ای که قرار است در استان موج‌سازی، خبررسانی و تولید محتوا کند، باید از نشاط، انگیزه و انرژی کافی برخوردار باشد. بخشی از گلایه‌های انباشته ناشی از کم‌توجهی برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی به جایگاه و اثرگذاری روابط عمومی‌هاست.

معاون استاندار بوشهر با تأکید بر اینکه شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان یک شخصیت حقوقی و ظرفیت رسمی برای پیگیری مطالبات روابط عمومی‌هاست، گفت: اعضای هیئت‌رئیسه شورا باید برای مسئولیتی که پذیرفته‌اند وقت ویژه بگذارند و کمیته‌های تخصصی نیز باید به‌صورت مستمر فعالیت کنند؛ چراکه هر کمیته ظرفیت مهمی برای تکمیل وظایف شورا به شمار می‌رود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود: در حوزه آموزش، توسعه فردی و اجتماعی، توانمندسازی و برنامه‌های رفاهی روابط عمومی‌ها، از ظرفیت‌های موجود استفاده خواهیم کرد و زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی و برنامه‌های مشترک فراهم می‌شود.

جهانیان با تأکید بر اینکه کمبود نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات و اعتبار نباید موجب توقف یا کاهش فعالیت روابط عمومی‌ها شود، بیان کرد: این نیاز‌ها باید از سوی روابط عمومی‌ها به مدیران دستگاه‌ها منتقل و برای رفع آنها تلاش شود؛ اما حتی در شرایط محدودیت نیز نباید فعالیت اطلاع‌رسانی متوقف شود.

جهانیان تأکید کرد: دسترسی روابط عمومی‌ها به اطلاعات دقیق و انتشار سریع، شفاف و مسئولانه اخبار می‌تواند مانع شکل‌گیری شایعات و اخبار جعلی شود. روابط عمومی‌ها باید پیش از آنکه روایت‌های غیررسمی و نادرست در جامعه شکل بگیرد، اطلاعات درست را در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های هفته دولت گفت: در هفته دولت باید دستاورد‌های نظام و خدمات انجام‌شده برای مردم روایت شود و اطلاع‌رسانی‌ها صرفاً به ارائه آمار و عملکرد دستگاه‌ها محدود نشود.

معاون استاندار بوشهر افزود: بیان صرف آمار و ارقام برای مخاطب عمومی جذابیت چندانی ندارد؛ از این رو باید رویکرد اطلاع‌رسانی تغییر کند و به‌جای تمرکز بر اعداد، درباره ذی‌نفعان و آثار واقعی پروژه‌ها بر رفاه و آسایش شهروندان اطلاع‌رسانی شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در ادامه از کمیته تخصصی شورای هماهنگی روابط عمومی‌ها خواست شاخص‌های ارزیابی روابط عمومی برتر در برنامه‌های هفته دولت را تدوین و به‌روز کند.

وی افزود: این شاخص‌ها باید پیش از آغاز برنامه‌های هفته دولت اعلام شود و پس از پایان برنامه‌ها، با نظر هیئت‌رئیسه، از یک، دو یا سه دستگاه اجرایی برتر در همین شورا تقدیر شود.