به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جوان ۱۷ ساله جویباری عصر امروز در محدوده خارج از طرح سالم‌سازی و نقطه ممنوعه شنا در ساحل جویبار غرق شد و عملیات جست‌وجو برای یافتن پیکر او همچنان ادامه دارد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان جویبار گفت: این جوان در پی شنا در محدوده ممنوعه و خارج از طرح سالم‌سازی دریا و به علت مواج بودن دریا و بی‌توجهی به هشدارهای ناجیان غریق گرفتار امواج شد.

نصیری افزود: با وجود تلاش نیروهای امدادی، تاکنون پیکر این جوان از آب خارج نشده و عملیات جست‌وجو همچنان ادامه دارد.

وی گفت: ناجیان غریق هلال‌احمر، نیروهای انتظامی و دیگر عوامل امدادی با مدیریت فرماندار شهرستان در ساحل و محدوده دریایی در حال جست‌وجو برای یافتن پیکر این جوان هستند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر جویبار از شهروندان و مسافران خواست با توجه به مواج بودن دریا، تنها در مناطق تحت پوشش طرح سالم‌سازی شنا کنند و به هشدارهای ناجیان غریق توجه داشته باشند.