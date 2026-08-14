فرماندار بوشهر گفت: همایش ملی بزرگداشت شهید رئیسعلی دلواری با هدف پاسداشت مقام این شهید و تبیین ابعاد مختلف مبارزات و دستاورد‌های وی در مسیر مقاومت و مبارزه با استعمار در شهر بوشهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، محمد مظفری در نشست هماهنگی برنامه‌های بزرگداشت شهید رئیسعلی دلواری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت به‌ویژه این سردار مبارزه با استعمار اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان دبیر همایش و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برای برگزاری باشکوه این رویداد ملی مشارکت دارند.

وی افزود: امسال برنامه‌های متنوع فرهنگی و تاریخی با محوریت بزرگداشت شهید رئیسعلی دلواری پیش‌بینی شده که مهم‌ترین آن برگزاری همایش علمی با مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر و حضور جمعی از چهره‌های برجسته علمی و فرهنگی کشور است.

فرماندار بوشهر با تأکید بر جایگاه شهید رئیسعلی دلواری در تاریخ مبارزه با استعمار بیان کرد: این همایش رویدادی ملی و فراملی است و می‌تواند پیام مقاومت و ایستادگی ملت ایران را به جهانیان منتقل کند.

مظفری ادامه داد: مردم جنوب در طول تاریخ همواره پیشگام دفاع از تمامیت ارضی کشور بوده‌اند و روحیه استعمارستیزی آنان میراث گرانبهایی از شهدایی همچون رئیسعلی دلواری، میرمهنا و تنگستانی است.

وی برگزاری این همایش را گامی مؤثر در گرامیداشت یاد و نام شهدای مقاومت دانست و گفت: این آیین می‌تواند نمادی از استعمارستیزی شهید رئیسعلی دلواری و الگویی از شجاعت، ایستادگی و میهن‌دوستی مردم جنوب برای نسل جوان باشد.

فرماندار بوشهر افزود: در حاشیه این همایش، بازدید پژوهشگران و علاقه‌مندان از اسناد تاریخی مرتبط با مبارزات مردم جنوب و رونمایی از یک اثر مکتوب تاریخی نیز پیش‌بینی شده است.