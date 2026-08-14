مردم قرچک در شب یکصد و شصت و ششمین تجمع در میدان امام خمینی (ره)، با پیامی قاطع در مسیر خونخواهی رهبر شهید، وفاداری و انسجام خود را در برابر تهدیدات تروریست‌ها به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان امام خمینی (ره) در شهرستان قرچک میزبان تجمع پرشور و شعور مردمی در شب صد و شصت و ششم بود.

این اجتماع که در چارچوب برنامه‌های خونخواهی رهبر شهید امت برگزار شد، پیامی روشن از یکپارچگی ملت ایران در مقابله با اقدامات تروریستی بود. حاضرین در این مراسم، وفاداری به آرمان‌های انقلاب را تنها راه مقابله با دشمنان دانستند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با تجدید میثاق با راه مقاومت، تأکید کردند که پاسخ به زیاده‌خواهی‌های تروریست‌های آمریکایی و صهیونیستی، تنها از مسیر ایستادگی و اتحاد می‌گذرد و این حضور مستمر، نشان‌دهنده اراده ملت برای تحقق عدالت و خونخواهی است.