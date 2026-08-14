به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، دکتر اعظم امینی افزود: بیماری‌هایی مانند دیابت، فشارخون بالا، برخی بیماری‌های قلبی، کلیوی، تیروئیدی و.. وجود دارد که افراد مبتلا لازم است تا آخر عمر برای کنترل آن بیماری و جلوگیری از عوارض مربوط به آن تحت درمان و پیگیری و مراقبت‌های لازم قرار گیرند و نباید بدون اطلاع پزشک دارو‌ها قطع شود.

وی بیان کرد: بعضی از بیماری‌ها ازجمله بیماری‌های خود ایمنی و بدخیمی‌ها ماهیت طولانی‌مدت دارند، اما در زمان‌های عود بیماری و فعال بودن آن لازم است بیمار پیگیری شده و تحت مراقبت و دارو درمانی قرار گیرد. ابن بیماران لازم است به‌طور دقیق ازنظر میزان مصرف دارو، آزمایشات لازم برای پیشرفت بیماری یا عوارض دارو، تغییر دارو در شرایط خاص و پیشگیری از مصرف بی‌رویه دارو مورد پایش قرار گیرند.

امینی گفت: گاهی به دلیل طولانی شدن روند درمان و دوره بیماری که در بعضی موارد امری اجتناب‌ناپذیر است، بیماران خسته و ناخواسته وارد مسیر‌های انحرافی می‌شوند، فریب افرادی که صلاحیت مداخله در امور پزشکی را ندارند خورده و دارو‌های خود را قطع کرده و از ترکیبات دست‌ساز و با بسته‌بندی‌های پرزرق‌وبرق موجود در فضای مجازی و به اسم صد در صد گیاهی (برای جلب مخاطب و القا تصور کاذب بی‌ضرر بودن آن) استفاده می‌کنند که این امر علاوه بر اینکه باعث عود شدید بیماری ناشی از قطع داروی اصلی می‌شود عوارض شدیدی ناشی از مصرف داروی تقلبی برای وی ایجاد می‌کند.

وی اضافه کرد: بار‌ها مسمومیت کبدی، کلیوی، خونی، پوستی و استخوانی ناشی از این اقدامات دیده‌شده که این موارد کار پزشک اصلی را در ادامه مراقبت بیمار بسیار سنگین و پیچیده می‌کند.

امینی گفت: بعضی بیماری‌ها خاصیت خود محدود شونده داشته و دوره کوتاهی دارند و حتی بدون دارو هم خوب می‌شود مانند اغلب سرماخوردگی‌هایی که در فصول خاص سال شایع می‌شوند که متأسفانه در این موارد هم شاهد مصرف بی‌رویه سرم، تزریقات و آنتی‌بیوتیک هستیم غافل از اینکه باکمی صبر و حوصله و مصرف دارو‌های مسکن اکثرا بهبودیافته و نیازی به درمان‌های پیچیده و مراجعات مکرر نیست.