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رئیس پلیس راهور لرستان گفت: محدودیتهای ترافیکی دیدار خیبر و فجر شهید سپاسی شیراز امروز ساعت ۱۸:۳۰ در خرمآباد آغاز می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان لرستان، با اشاره به برگزاری دیدار تیمهای خیبر و فجر سپاسی شیراز امروز جمعه ۲۳ مرداد ساعت ۱۹:۳۰ در خرم آباد گفت: برای مدیریت ترافیک و تسهیل تردد شهروندان و هواداران، محدودیتهای ترافیکی در برخی معابر خرمآباد از ساعت ۱۸:۳۰ امروز آغاز میشود.
سرهنگ محمد تدینپور افزود: محدودیت ترافیکی در مسیر میدان عدالت به سمت میدان پلیس، خیابان لاله به سمت میدان پلیس و همچنین میدان پلیس به سمت خیابان ۱۷ شهریور اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به تمهیدات ترافیکی پیشبینیشده برای زمان پایان مسابقه هم گفت: پیش از پایان بازی هم محدودیتهای ترافیکی در این مسیرها اعمال خواهد شد تا خروج هواداران و مدیریت تردد خودروها با نظم بیشتری انجام شود
رئیس پلیس راهور لرستان از هواداران و شهروندان خواست ضمن توجه به محدودیتهای اعلامشده،همکاری لازم را با مأموران پلیس راهور برای روانسازی ترافیک داشته باشند.