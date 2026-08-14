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مردم بصیر شهرستان قدس در یکصد و شصت و ششمین شب حضور مستمر خود در خیابانها و میادین شهر، بار دیگر اراده پولادین و ایمان راسخ خود را در مسیر ایستادگی به رخ دشمنان کشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خیابانها و میادین شهرستان قدس در شب صد و شصت و ششم، شاهد تجمعی مردمی و حماسی بود.
حاضران در این اجتماع شبانه که با هدف اعلام حمایت از ارکان نظام و تداوم مسیر انقلاب گرد آمده بودند، حضور مستمر خود را نمادی از آگاهی و بصیرتی دانستند که هرگونه تلاش دشمنان برای تضعیف اراده ملت را با شکست مواجه میکند.
شرکتکنندگان در این مراسم تأکید کردند که قدرت ایمان و ایستادگی مردم، سدی نفوذناپذیر در برابر توطئههای خارجی است و تداوم این حضور مردمی تا دستیابی به پیروزیهای نهایی ادامه خواهد داشت.