مردم شهرستان ری در یکصد و شصت و ششمین شب حضور مستمر خود در میدان شهرری، با تبیین محورهای وحدت ملی و اقتدار نظامی، بر نقش کلیدی رهبری باکفایت در پیشبرد منافع ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان شهرری میزبان اجتماع گسترده مردمی در شب صد و شصت و ششم بود.

حاضران در این مراسم، «وحدت ملی»، «قدرت نیروهای مسلح» و «اداره کشور توسط رهبری باکفایت»، سه ضلع اصلی قدرت جمهوری اسلامی ایران در دوران کنونی دانستند که مجموع این عوامل، دشمنان خارجی را به اعتراف و اذعان در برابر عظمت ایران واداشته است.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع شبانه تأکید کردند که دست برتر ایران در برابر توطئه‌ها، باعث سردرگمی رقبای جهانی به‌ویژه دونالد ترامپ شده و او را به ژاژگویی و ضدونقیض‌گویی واداشته است. این حضور مستمر مردمی، نمادی از بصیرت ملت در تشخیص مسیر پیروزی و حمایت از ارکان قدرت نظام است.