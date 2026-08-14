مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به پیشرفت ۸۵ درصدی برنامه کلی تعمیرات اساسی سال ۱۴۰۵، از تکمیل عملیات پایش و رفع عیب ۱۷ سکوی گازی پارس جنوبی با اجرای ۵۸ هزار نفر ساعت کار بدون حادثه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ، علیرضا سرمدی با بیان اینکه در چهار ماه گذشته تعمیرات اساسی ۱۷ سکوی گازی پارس جنوبی با تلاش‌های خستگی‌ناپذیر کارکنان عملیاتی و پشتیبانی این شرکت تکمیل شده، افزود: در جریان این تعمیرات، ۵۸ هزار نفر ساعت کار ایمن و بیش از ۱۰ هزار دستورکار تعمیراتی با موفقیت اجرا شد.

وی افزود: این تعمیرات در حوزه پایش تاسیسات و خطوط تحت فشار، بازرسی و شسشتوی مخازن، کالیبراسیون انواع شیر‌های ایمنی و فرآیندی، بررسی و تعمیر پنل‌های ابزار دقیقی و برقی، تعویض، تعمیر و نوسازی تجهیزات فلر اجرا شده است.

مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه طرح تعمیرات اساسی سکو‌های پارس جنوبی مطابق برنامه‌ریزی، تا نیمه شهریورماه امسال تکمیل می‌شود، اظهار کرد: در همین راستا اجرای دستورکار‌های تعمیراتی تعیین شده در سایر سکو‌های باقیمانده با هماهنگی کامل مجموعه‌های تخصصی عملیات در بخش خشکی و دریا و همکاری حداکثری بخش‌های تدارکات و تامین کالا، لجستیک و پشتیبانی در جریان است.

سرمدی با اشاره به مشارکت همکاران حوزه‌های مختلف از جمله بازرسی فنی، ایمنی، مکانیک، برق، ابزار دقیق، حراست، تعمیرات خشکی و دریا، کارگاه‌های تعمیراتی و بهره‌برداران سکو‌ها در فرآیند اجرای ایمن و دقیق تعمیرات اساسی افزود: براساس ضرورت‌های عملیاتی متاثر از جنگ تحمیلی علیه کشورمان، برنامه تعمیرات اساسی مطابق شرایط بسیار خاص تدوین شده و با وجود پیچیدگی ناشی از موانع موجود به ویژه در بخش دریا، فعالیت‌ها با روند مطلوب در حال اجرا است.