معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در نشست کمیسیون کارگری استان بوشهر اظهار کرد: آخرین وضعیت حوزه کارگری و کارفرمایی استان بطور مستمر بررسی و برای مسائل و دغدغه‌های موجود تصمیم‌گیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، احسان جهانیان افزود: با همکاری و تعامل مناسب میان مجموعه‌های کارگری، کارفرمایی و دستگاه‌های دولتی، تلاش شده، معرفی شاغلان صنایع آسیب‌دیده از جنگ برای دریافت بیمه بیکاری به حداقل برسد و از بیکار شدن بخش عمده‌ای از نیروی کار استان جلوگیری شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به آسیب دیدن برخی واحد‌های اقتصادی در جنگ ناجوانمردانه علیه کشور بیان کرد: متأسفانه برخی مجموعه‌های اقتصادی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیدند و تعدادی از کارگران این واحد‌ها به ناچار و متأثر از تعطیلی فعالیت‌ها، به بیمه بیکاری معرفی شدند، اما با رصد و پیگیری مستمر کمیسیون کارگری استان، در سایر حوزه‌ها از بیکار شدن بخش قابل توجهی از کارگران استان جلوگیری شده است.

وی گفت: کارگران معرفی شده از سوی مجموعه‌های کارفرمایی به اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی می‌شوند تا پس از بررسی‌های کارشناسی، در صورت تطبیق با شرایط و تأیید آسیب به مجموعه کارفرمایی، پرونده به اداره‌کل تأمین اجتماعی ارسال شده و در دستور پرداخت و برقراری حقوق قرار می‌گیرد.

جهانیان ادامه داد: حدود دو هزار پرونده در حال بررسی و رسیدگی است.

وی در ادامه یادآور شد: بنا بر سیاست دولت وفاق ملی و تأکید رئیس جمهور، با پیگیری استاندار، زمینه ارائه آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در جوار صنعت برای اشتغال جوانان بومی علاقه‌مند فراهم شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: در راستای ایجاد فضای تعاملی و مشارکتی، نمایندگان تعدادی از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در این نشست دعوت شدند تا دغدغه‌ها و مطالبات خود را مطرح کنند و مقرر شد با پیش‌بینی یک اتاق فکر مشترک، از ظرفیت کارشناسی این تشکل‌ها برای بررسی مسائل حوزه کار و اشتغال بیش از گذشته استفاده شود.