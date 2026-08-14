دانستنی حقوقی؛
عواقب عدم پاسخ به اظهارنامه طرف مقابل
ممکن است عدم پاسخ به اظهارنامه منجر به از دست رفتن حقوق و مزایایی شود که طرف مقابل در اظهارنامه مطالبه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عدم پاسخ به اظهارنامه چه عواقبی دارد؟
عدم پاسخ به اظهارنامه ممکن است به طرف مقابل این پیام را برساند که تمایلی به حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات وجود ندارد و در نتیجه، طرف مقابل ممکن است اقدام به طرح دعوای حقوقی یا کیفری کند.
عدم پاسخ به اظهارنامه میتواند به عنوان نشانهای از عدم حُسنِ نیت تلقی شود و در دعاوی قضایی تأثیرگذار باشد؛ همچنین، ممکن است در روابط تجاری، فرد را به عنوان فردی بیمسؤولیت و غیرقابل اعتماد معرفی کند.
اگر به دلیل عدم پاسخ به اظهارنامه، دعوایی در دادگاه مطرح شود، ممکن است هزینههای دادرسی و مشاوره حقوقی افزایش یابد.
در برخی موارد، عدم پاسخ به اظهارنامه ممکن است منجر به از دست رفتن حقوق و مزایایی شود که طرف مقابل در اظهارنامه مطالبه کرده است.
در برخی موارد، عدم پاسخ به اظهارنامه ممکن است به عنوان نوعی پذیرش ادعاهای مطرح شده در نظر گرفته شود.
در صورتی که اظهارنامه مربوط به مطالبه وجه، تسلیم مال یا اجرای تعهدات قراردادی باشد، عدم پاسخ میتواند منجر به صدور حکم به نفع طرف مقابل شود.