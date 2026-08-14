مردم ولایت‌مدار شهر پیشوا، در شب صد و شصت و ششم اجتماعات مردمی، با گردآمدن در میدان شهید چمران، غم شهادت رهبر انقلاب را با پیمانی برای تداوم راه ایشان پیوند زدند.

میدان شهید چمران پیشوا در سوگ رهبر؛ حضور حماسی مردم در شب صد و شصت و ششم

میدان شهید چمران پیشوا در سوگ رهبر؛ حضور حماسی مردم در شب صد و شصت و ششم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان شهید چمران شهر پیشوا میزبان اجتماع گسترده مردمی در شب صد و شصت و ششم بود.

حاضران در این مراسم که در فضایی سرشار از اندوه و عزتی ناشی از شهادت رهبر انقلاب برگزار شد، با برگزاری مراسم سوگواری، بر تداوم مسیر انقلاب و وفاداری به آرمان‌های ایشان تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع شبانه، حضور مستمر خود را در میدان‌های شهر، نمادی از بصیرت و اتحاد ملت در برابر توطئه‌های دشمنان و گامی در راستای حفظ میراث گران‌بهای رهبر شهید دانستند.