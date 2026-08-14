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مردم ولایتمدار شهر پیشوا، در شب صد و شصت و ششم اجتماعات مردمی، با گردآمدن در میدان شهید چمران، غم شهادت رهبر انقلاب را با پیمانی برای تداوم راه ایشان پیوند زدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان شهید چمران شهر پیشوا میزبان اجتماع گسترده مردمی در شب صد و شصت و ششم بود.
حاضران در این مراسم که در فضایی سرشار از اندوه و عزتی ناشی از شهادت رهبر انقلاب برگزار شد، با برگزاری مراسم سوگواری، بر تداوم مسیر انقلاب و وفاداری به آرمانهای ایشان تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این اجتماع شبانه، حضور مستمر خود را در میدانهای شهر، نمادی از بصیرت و اتحاد ملت در برابر توطئههای دشمنان و گامی در راستای حفظ میراث گرانبهای رهبر شهید دانستند.