مردم شهریار در شب یکصد و شصت و ششمین اجتماع مردمی، با پیوند میان سوگ امام حسین (ع) و رهبر شهید، بر لزوم پاسخ قاطع به زیاده‌خواهی‌های دشمنان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان شهدای گمنام شهریار میزبان یکصد و شصت و ششمین شب حضور حماسی مردم این شهرستان بود.

حاضران در این مراسم که با در دست داشتن پرچم‌های انقلاب و ولایت، فضای میدان را به رنگ ارادت درآورده بودند، ضمن برگزاری مراسم عزاداری در سوگ امام و سالار شهیدان، حضرت حسین بن علی (ع) و گرامیداشت مقام رهبر شهید، پیام‌های سیاسی خود را را به گوش دشمنان رساندند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع مردمی، قاطعیت و صلابت نیرو‌های مسلح را در مقابله با هرگونه تهدید و زیاده‌خواهی دشمنان، تضمین‌کننده امنیت ملی و ثبات کشور دانستند.