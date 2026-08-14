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۴۳ تیم امدادی و آتشنشانی مستقر در مسیر رودخانه زایندهرود،طی ۲ روز جان سه نفر را از خطر غرقشدگی در شهر اصفهان و شهرستان لنجان نجات دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: با توجه به پیشبینی افزایش دما و افزایش حضور شهروندان و گردشگران در عرصههای طبیعی و گردشگری، بهویژه در روزهای تعطیل و پایان هفته، طرح تشدید گشت و نظارت در حاشیه رودخانه زایندهرود، کانالهای انتقال آب و منابع آبی استان اجرا شده است.
منصور شیشهفروش افزود: در این راستا، ۴۳ تیم امدادی متشکل از عوامل حفاظت رودخانه و شرکت میراب زایندهرود در محدودههای خارج از شهرها و ۳۲ تیم از نیروهای آتشنشانی در شهرهای واقع در مسیر زایندهرود، بهصورت مستمر گشتزنی میکنند و به افراد حاضر در حاشیه منابع آبی درباره خطرات ورود به کانالها و رودخانه هشدار میدهند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر ناایمن بودن کانالهای انتقال آب برای شنا گفت: شدت جریان آب، شیب مسیر، لغزندگی دیوارهها و دشواری امدادرسانی در این کانالها، خطر غرقشدگی را افزایش میدهد.
منصور شیشهفروش ادامه داد: استخرهای ذخیره آب کشاورزی نیز به علت عمق زیاد، شیب دیوارهها و وجود لایه پوششی لغزنده ژئوممبران، محل مناسبی برای شنا نیستند و ورود افراد به این استخرها میتواند حادثهآفرین باشد.
وی با اشاره به مخاطرات شنا در رودخانه زایندهرود تصریح کرد: ناپایداری بستر رودخانه، جریانهای گردابی و تغییر ناگهانی وضعیت جریان آب، این محیط را برای شنا ناایمن کرده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان بیان کرد:در روزهای اخیر، یک مورد غرقشدگی در استخر ذخیره آب واقع در شهرک امیرحمزه اصفهان گزارش شد که ضرورت رعایت جدی نکات ایمنی در مجاورت منابع آبی را دوچندان میکند.
شیشهفروش افزود: با افزایش حضور گردشگران در عرصههای طبیعی، باغات، ویلاها و مناطق مجاور منابع آبی و بیتوجهی برخی افراد به اصول ایمنی، احتمال وقوع حوادث غرقشدگی بهویژه در روزهای تعطیل و پایان هفته افزایش مییابد.
وی تاکید کرد: تیمهای گشت و نظارت رودخانه ضمن ارائه هشدارهای لازم و ابلاغ موارد ناایمن، در صورت مشاهده ورود افراد به رودخانه، کانالها و دیگر منابع آبی خطرناک، برای خروج فوری آنان اقدام خواهند کرد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از خانوادهها و گردشگران خواست با مراقبت مستمر از فرزندان و رعایت اصول ایمنی، از شنا و ورود به رودخانهها، کانالهای انتقال آب و استخرهای ذخیره آب کشاورزی خودداری کنند.